Alto executivo da Lego morre em acidente de esqui na Suíça

Michael Halbye, alto executivo da Lego, morreu, aos 64 anos, num acidente de esqui, em Verbier, na Suíça, no passado sábado.

Halbye era vice-presidente e membro do Conselho de Administração da empresa Kirkbi, proprietária da marca Lego, e colaborava com a fundação The Mary Foundation, da rainha Mary Elizabeth da Dinamarca, como membro do Conselho Executivo. A fundação da rainha dedica-se ao combate ao bullying, à violência doméstica e ao isolamento social.

Segundo o comunicado da Kirkbi, o executivo caiu para fora da pista de esqui e foi transportado de avião para o hospital, onde acabaria por sucumbir a uma hemorragia interna.

Halbye terá perdido o equilíbrio numa parte íngreme da pista, no Col de Chassoure, onde sofreu um acidente grave. Apesar dos cuidados médicos, terá sofrido uma rutura do fígado e lesões no baço.

Thomas Kirk Kristiansen, presidente da Kirkbi, afirma que "foi com grande tristeza" que recebeu a notícia da morte súbita de Halbye, reconhecendo que o executivo "deixou uma grande e positiva marca em todos os que o rodeavam".

"Sentiremos a falta de Michael como vice-presidente, mas, acima de tudo, como ser humano", acrescenta Kristiansen, que pediu também que todos honrem a memória de Halbye.

Já a rainha Mary escreveu que Michael Halbye "era um homem que possuía uma energia positiva fora do normal, com um grande conhecimento e um forte compromisso com todos os que não pertencem à comunidade".

"Ele era também meu amigo e a sua falta será sentida por muitos", acrescenta a rainha da Dinamarca, em comunicado citado pela imprensa local.