Apple fez importação em massa de iPhones da Índia antes das tarifas de Trump

As exportações da Tata Electronics, outro fornecedor da Apple, chegaram aos 612 milhões de dólares em março, cerca de 63% acima do mês anterior, e incluíam os modelos de iPhone 15 e 16.

A Foxconn, principal fornecedor da Apple na Índia, exportou 1,31 mil milhões de dólares em smartphones em março, o valor mais alto de sempre da empresa para um único mês e igual ao valor combinado de janeiro e fevereiro, de acordo com dados analisados pela agência de notícias Reuters. Estas encomendas incluíam os modelos de iPhone 13, 14, 15, 16 e 16e.

Em abril, a administração Trump impôs 26% de impostos sobre as importações da Índia, ainda assim muito abaixo dos 100% para a China. Entretanto, o Presidente dos EUA colocou várias dessas taxas em pausa.

A Apple acelerou a produção na Índia e encomendou voos charter para levar 600 toneladas de iPhones para os EUA, de forma a garantir inventário suficiente num dos seus maiores mercados, face aos receios de que as tarifas de Trump fizessem disparar os preços.

A Apple, a Foxconn e a Tata não responderam aos pedidos de reposta da Reuters em tempo útil.

Tanto a Foxconn como a Tata enviaram os seus carregamentos pelo terminal de Chennai. De forma a acelerar os envios a Apple convenceu as autoridades aeroportuárias da Índia a cortar, de 30 para seis horas, no tempo necessário para libertar as suas encomendas da alfândega. Isto significa que o processo alfandegário foi cinco vezes mais rápido que o habitual.

Pelo menos seis jatos de mercadoria foram utilizados na operação, que uma fonte afirma ter sido uma forma de "antecipar as tarifas".

Donald Trump garantiu, mais tarde, isenções das tarifas em smartphones e outros aparelhos eletrónicos, no entanto, também indicou que a benesse seria breve.