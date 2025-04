Ataque ucraniano deixa um morto e nove feridos em Kursk

Um ataque ucraniano na cidade de Kursk, na Rússia, deixou, esta terça-feira, um morto e nove feridos, segundo avançou a administração local através da aplicação Telegram.

O Ministério da Defesa russo disse que foram abatidos 109 drones ucranianos naquela região, durante a noite. A vítima mortal era uma mulher de 85 anos.

Kursk e outras regiões russas na fronteira com a Ucrânia têm sido alvo de frequentes ataques aéreos e terrestres pelas forças de Kiev, que dizem que o seu objetivo é arruinar os esforços gerais de guerra de Moscovo.

No ano passado, as tropas ucranianas realizaram uma incursão transfronteiriça na região de Kursk. As forças ucranianas ainda permanecem em algumas partes da região, embora as forças russas tenham recapturado grande parte do território perdido.

Este mais recente ataque da Ucrânia em Kursk poderá ter sido a resposta à ofensiva russa em Sumy, que matou mais de 30 pessoas e que feriu mais de 100.