Jordânia desmonta fábrica de rockets e detém elementos da Irmandade Muçulmana

A Jordânia informou esta terça-feira que deteve 16 pessoas ligadas à Irmandade Muçulmana que foram treinadas e financiadas no Líbano e planearam ataques a alvos dentro do reino envolvendo rockets e drones.

As autoridades disseram que pelo menos um rocket estaria já pronto para ser lançado no âmbito de uma operação que estava sob vigilância das forças de segurança desde 2021.

Uma fonte de segurança disse que os suspeitos tinham ligações à Irmandade Muçulmana, o maior grupo de oposição do país, enquanto o chefe da célula que treinou alguns dos seus membros estava sediado no Líbano.

A Irmandade foi acusada de instigar protestos antigovernamentais nas ruas da Jordânia, que tem uma grande população palestiniana.

As forças de segurança encontraram uma fábrica de rockets junto a uma fábrica de drones, de acordo com um comunicado do Departamento de Inteligência Geral divulgado nos meios de comunicação estatais.

"O plano visava prejudicar a segurança nacional, semear o caos e causar destruição material dentro do reino", refere o comunicado.

Os suspeitos foram encaminhados para o tribunal de segurança do estado para julgamento.

"Estamos a falar de novas táticas, rockets e drones. Isto significa uma mudança completa na forma como a Irmandade Muçulmana lida com a Jordânia e prioriza a sua segurança", disse Amer Al Sabaileh, um analista de segurança de renome, à Reuters.

O porta-voz do governo, Mohammad al Momani, disse numa conferência de imprensa que o executivo iria divulgar as confissões completas dos suspeitos, alguns dos quais foram treinados no Líbano.

Os rockets encontrados num esconderijo secreto nos arredores da capital estavam a ser fabricados com um alcance de 3 a 5 km para serem utilizados contra alvos dentro do reino, acrescentou Momani.

Uma fonte de segurança disse que foram encontrados dezenas de foguetes.

No ano passado, a Jordânia afirmou ter frustrado as tentativas de contrabando de armas por parte de infiltrados ligados a milícias pró-iranianas na Síria e a grupos palestinianos radicais sediados no Líbano.

Disseram que algumas das armas tinham como destino a Cisjordânia ocupada por Israel, acrescentando que detiveram vários jordanos ligados a militantes palestinianos.

As autoridades de segurança disseram que os incidentes estavam relacionados com terrorismo com base nas quantidades de explosivos encontrados.

Disseram que o complot estava ligado aos esforços clandestinos do Irão e dos seus aliados para recrutar agentes para realizar atos de sabotagem dentro do reino para desestabilizar um dos aliados de Washington na região.

A Jordânia tem mais de 3.500 soldados norte-americanos estacionados em várias bases e, desde que a guerra entre Israel e os militantes palestinianos em Gaza eclodiu em outubro de 2023, tem sido cada vez mais alvo de grupos apoiados pelo Irão que operam nos vizinhos Síria e Iraque.