Carros incendiados em nova madrugada de ataques a prisões em França

Três carros foram incendiados esta madrugada de quarta-feira em novos ataques a prisões em França.

O ministro da Justiça francês confirmou que o incidente ocorreu no parque de estacionamento da prisão francesa de Tarascon, no sul do país.

Várias prisões francesas foram alvo de ataques, esta semana, no que se crê ser uma retaliação pela decisão do Ministro francês da Justiça de transferir cerca de 200 traficantes de droga para duas prisões de alta segurança.

Nas cadeias de Luynes, Valence, Toulon, Nanterre e Nimes, houve vários incidentes no exterior, como veículos incendiados em parques de estacionamento e disparos de armas automáticas contra os portões.

O ministro diz que França enfrenta um problema de tráfico de droga e que medidas estão a ser tomadas para combater "em massa as redes criminais".