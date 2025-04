Juiz diz que administração Trump pode ser processada por deportações ilegais

Responsáveis da Administração Trump podem ser acusados e responsabilizados judicialmente por desrespeitarem a ordem de um juiz federal para travar a deportação ilegal de imigrantes venezuelanos para uma prisão de alta segurança em El Salvador.

O juiz do distrito federal dos EUA, James Boasberg, em Washington, encontrou "causa provável" para acusar responsáveis da administração de desobediência ao tribunal por terem violado uma ordem no mês passado que suspendia as deportações de migrantes venezuelanos.

Segundo o juiz, o governo de Trump pode cumprir a ordem fazendo regressar à jurisdição dos EUA os que foram enviados para uma prisão em El Salvador, em violação da sua ordem, para que "possam exercer o seu direito a contestar a sua extradição".

Se o Departamento de Justiça declinar avançar com o caso, Boasberg avançou que vai apontar um procurador para avançar com o assunto.

"A Constituição não tolera desobediências voluntárias a ordens judiciais - em especial por dirigentes que juraram cumpri-la", escreveu o juiz.

Este episódio representa uma escalada na batalha entre os ramos executivo e judicial do poder político centrada nos poderes presidenciais para avançar com as suas prioridades.

O presidente republicano tem reclamado a destituição do juiz e o Departamento de Justiça tem-no acusado de exceder a sua autoridade.

Boasberg, que foi nomeado pelo presidente democrata Barack Obama, ordenou que ninguém fosse deportado sobre a Lei dos Inimigos Estrangeiros, datada de 1798. Não obstante, Trump invocou esta lei, do tempo da guerra, para ordenar a deportação do que designou por invasão pelos elementos de um gangue venezuelano.

Quando Boasberg foi informado que já estavam os aviões no ar, a caminho de El Salvador, que concordou em acolher os imigrantes deportados em uma prisão com má fama, o juiz disse que tinham de regressar aos EUA.

Mas, horas depois, o presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunciou que os deportados já tinham chegado ao seu país. Nas redes sociais, escreveu "Oopsie...tarde demais" por cima de um artigo com a ordem de Boasberg.

O governo de Trump tem argumentado que não violou qualquer ordem, disse que o juiz não incluiu a ordem de regresso na sua forma escrita e que os aviões já tinham saído dos EUA quando a ordem foi divulgada.

No início deste mês, o Supremo Tribunal de Justiça cancelou a ordem temporária de Boasberg, a bloquear as deportações ao abrigo da Lei dos Inimigos Estrangeiros, mas acrescentou que aos imigrantes deve ser dada a possibilidade de contestar a ordem de deportação antes de serem deportados.

Boasberg escreveu que, mesmo que o Supremo tenha considerado que a sua ordem "sofria de um defeito legal", isso "não desculpa a violação feita pelo governo".

Acentuou ainda que "a conduta do governo revela um desejo de ultrapassar o alcance equitativo do (Poder) Judicial".