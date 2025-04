Médico acusado de matar 15 pacientes com drogas letais

Um médico alemão da área de cuidados paliativos foi formalmente acusado de matar 15 pacientes através de um cocktail de drogas.

Os procuradores de Berlim acusam, também, o clínico de 40 anos de atear fogo às casas das supostas vítimas de modo a cobrir o seu rastro.

Doze mulheres e três homens foram assassinados, entre setembro de 2021 e julho de 2024. No entanto, a acusação defende que o número pode vir a aumentar.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



O médico, cujo nome não é mencionado devido às políticas de privacidade na Alemanha, é acusado de administrar anestésicos e relaxantes musculares aos doentes, sem consentimento, o que teria provocado a morte por paralisação das funções respiratórias, de acordo com o Ministério Público. O acusado rejeita as alegações.

Inicialmente a suspeita recaía sobre quatro mortes ocorridas em 2024 em que, segundo os procuradores, o médico teria ateado fogo às casas para eliminar provas. Após as investigações, o suspeito foi também acusado, em julho do ano passado, pela morte de mais dois pacientes que teriam ocorrido no mesmo dia. Uma das vítimas era um homem, de 75 anos, e a outra uma mulher, de 76 anos.

No caso da mulher de 76 anos, os procuradores referem que o médico tentou atear fogo à casa, mas sem sucesso.

As idades das alegadas 15 vítimas situam-se entre os 25 e os 94 anos. A maioria morreu em casa.

A acusação foi apresentada ao Tribunal de Berlim, que terá de decidir se vai haver julgamento.

A Alemanha tem prisão perpétua para quem for condenado por homicídio. O Ministério Público pretende que o tribunal declare que o médico tenha uma culpa particularmente grave, o que levaria a que não fosse libertado ao fim de 15 anos, como normalmente acontece no país. Os procuradores procuram também que o suspeito seja permanentemente impedido de exercer a sua profissão.