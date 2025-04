Morreu Elaine Wynn, cofundadora do grupo de hotéis e casinos Wynn Resorts

A empresária bilionária e filantropa Elaine Wynn, cofundadora do grupo de hotéis e casinos Wynn Resorts, morreu aos 82 anos, informou esta terça-feira a sua empresa.

"Como cofundadora e uma das maiores acionistas da Wynn Resorts, ajudou a criar e a transformar a empresa numa das mais amadas marcas de resorts de luxo do mundo", refere o comunicado, que não detalha as circunstâncias da sua morte.

"Foi uma defensora incansável de Las Vegas, das crianças e da sua educação, e das artes", acrescenta o obituário, que refere que a empresária celebrou recentemente o 20º aniversário do Hotel Wynn em Las Vegas, tendo também criado o Hotel Encore.

Elaine Wynn, que nasceu em Nova Iorque em 1943, adotou o sobrenome do seu ex-marido Steve Wynn, o herdeiro de salões de bingo da Costa Leste, com quem casou e de quem se divorciou duas vezes e que, ao longo de 44 anos, moldou Las Vegas.

Os Wynn criaram as cadeias de luxo Wynn Resorts e Mirage Resorts, e é-lhes atribuída a revitalização da zona hoteleira conhecida como Strip, incluindo o hotel Bellagio, com a sua famosa fonte, ou o hotel Mirage, com o seu espantoso vulcão.

A empresária divorciou-se definitivamente de Steve Wynn em 2010, mas continuou a ser a maior acionista individual da Wynn Resorts e dedicou-se também ao trabalho filantrópico, especialmente nas artes e na educação, recordam os meios de comunicação locais.

Figuras políticas de Las Vegas lamentaram esta terça-feira a sua morte, incluindo a presidente da Câmara Shelley Berkley, que disse que Elaine tinha planeado abrir um museu de arte na cidade, e o governador do Nevada, Joe Lombardo, considerou-a uma "mulher de negócios visionária".

A nível pessoal, Elaine teve duas filhas com o magnata Steve Wynn, com quem teve um divórcio que se intensificou quando foi acusado de assédio sexual em 2018, um escândalo que o obrigou a retirar-se da sua empresa e que, segundo sugeriu, tinha sido "instigado" pela ex-mulher.