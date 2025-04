Von der Leyen diz que "Ocidente como o conhecemos já não existe"

A presidente da Comissão Europeia avisa que "o Ocidente como o conhecemos já não existe".

Em entrevista ao jornal alemão "Die Zeit", Ursual von der Leyen fala em alterações "históricas" à ordem mundial, devido ao segundo mandato de Donald Trump enquanto Presidente dos Estados Unidos da América (EUA).

A responsável da União Europeia (UE) defende que não pode recuar nas medidas de regulamentação de serviços norte-americanos, mesmo que haja ameaças por parte da Casa Branca, porque "oligarcas não fazem as nossas regras".

Apesar da posição firme, von der Leyen não deixou de elogiar as relações diplomáticas, económicas e militares entre UE e EUA. No entanto, realça que é tempo dos europeus começarem a produzir e comprar mais produtos da Europa.

A presidente da Comissão Europeia volta a apelar a um esforço dos países para investirem na Defesa, pois, "mesmo que tenha pausas, não há limites para as ambições imperialistas" de Vladimir Putin.

A entrevista foi conduzida em alemão, mas traduzida para inglês pela própria equipa de comunicação de von der Leyen, com o intuito de a tornar acessível a mais eleitores.

A Comissão Europeia pediu esta terça-feira, um dia após uma primeira reunião, o envolvimento dos Estados Unidos nas negociações com a União Europeia (UE) sobre o comércio transatlântico, após anúncios norte-americanos de pesadas tarifas, admitindo alargar a oferta comunitária.

"Estamos dispostos a analisar uma série de outras áreas também [para a oferta de tarifas zero sobre bens industriais], mas precisaríamos de um nível adicional de compromisso por parte dos Estados Unidos para manter a bola a rolar", disse o porta-voz do executivo comunitário para a área do Comércio, Olof Gill.

O responsável falava na conferência de imprensa diária da instituição, em Bruxelas, um dia após uma "reunião muito concentrada e produtiva" entre os dois blocos transatlânticos, na qual a UE esteve representada pelo comissário europeu do Comércio, Maros Sefcovic, e os Estados Unidos pelo Secretário do Comércio norte-americano, Howard Lutnick.

"Precisamos de ouvir mais da parte dos americanos. Precisamos de ter uma ideia mais clara sobre quais são os seus resultados preferidos nestas negociações", insistiu o porta-voz.