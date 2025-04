Guerra em Gaza. Foto do Ano do World Press Photo mostra rapaz palestiniano mutilado

Pelo segundo ano consecutivo, a foto do ano do concurso World Press Photo é sobre a guerra na Faixa de Gaza, e de um fotógrafo palestiniano a mostrar as consequências dos ataques de Israel sobre os palestinianos na Faixa de Gaza.

O prémio, anunciado esta quinta-feira, foi atribuído à foto de um rapaz palestiniano, Mahmoud Ajjour, que perdeu os dois braços devido a um ataque israelita.

A fotografia vencedora, capturada em junho de 2024, é da fotógrafa 'freelance' palestiniana Samar Abu Elouf, para o jornal norte-americano The New York Times, que vive atualmente no mesmo complexo de apartamentos de Doha, no Qatar, onde se encontra o menino, em tratamento.

Natural da Faixa de Gaza, de onde foi evacuada em dezembro de 2023, a fotógrafa estabeleceu laços com as famílias locais e documentou alguns dos poucos feridos graves que conseguiram sair do território para receber tratamento, relata a organização do prémio.

Mahmoud Ajjour perdeu os braços quando a sua família fugia de um ataque israelita, em março de 2024: "Mahmoud voltou-se para trás para incitar os outros a avançar. Uma explosão cortou-lhe um dos braços e mutilou o outro. A família foi retirada para o Qatar onde, após tratamento médico, Mahmoud está a aprender a usar os pés para jogar jogos no telemóvel, escrever e abrir portas", indica ainda a organização, na página 'online', sobre o calvário da criança palestiniana e os esforços para a sua recuperação.