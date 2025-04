Estados Unidos ameaçam sair das conversações de paz entre a Ucrânia e a Rússia

Os Estados Unidos estão prontos a abandonar os esforços de paz entre a Ucrânia e a Rússia, em poucos dias.

O chefe da diplomacia norte-americana deixou a garantia esta manhã, à saída de Paris, depois de encontros com o presidente Emmanuel Macron. Marco Rubio assegurou que, a menos que haja sinais de progresso num possível acordo de paz, os Estados Unidos vão seguir em frente.

“Temos de perceber, nos próximos dias, se é possível acabar com a guerra, no curto prazo. Porque se não for, acho que vamos seguir em frente”, disse.

Para Rubio, “esta guerra não tem uma solução militar, não tem. E nós não vamos continuar a voar pelo mundo em reuniões atrás de reuniões, se nenhum progresso for feito”.

“Se eles estão a sério sobre a paz, qualquer um dos lados ou ambos, queremos ajudar. Se assim não for, nós vamos seguir em frente”, ameaça.

O chefe da diplomacia norte-americana acrescentou que Donald Trump ainda está interessado em alcançar a paz entre Rússia e Ucrânia, mas sublinhou que os Estados Unidos têm muitas outras prioridades no mundo.