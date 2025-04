O relatório Draghi sobre a competitividade na Europa foi desatualizado pela presidência Trump. O alerta é do eurodeputado da Iniciativa Liberal, João Cotrim de Figueiredo, no programa Casa Comum, da Renascença, onde defendeu que não é possível à Europa apostar ao mesmo tempo em defesa, competitividade económica e combate às alterações climáticas.

"O próprio Mario Draghi percebe que os seus 800 mil milhões de investimento adicional anual que previa no seu relatório não são compagináveis com o investimento adicional em defesa, que tem valores similares num período de 5 a 10 anos", adverte Cotrim de Figueiredo no contexto de uma mudança no "alinhamento geopolítico" por via da posse de Donald Trump, meses depois da apresentação do relatório do banqueiro italiano.

O eurodeputado defende que é necessário fazer escolhas - "é a essência da política" - recusando a possibilidade de apostar simultaneamente no crescimento económico, no combate às alterações climáticas e no investimento em defesa.

"Com muita pena nossa, temos que escolher politicamente o que é que fica para trás, subalternizado", apela Cotrim de Figueiredo. O eurodeputado liberal defende que a primazia deve ser dada ao crescimento económico. "Se há uma prioridade agora emanente - porque não interessa ter uma economia muito pujante se não tivermos segurança - pois a defesa é mais importante. Não interessa tratar do ambiente se não tivermos os recursos financeiros para o pagar. Portanto, temos que dar prioridade ao crescimento".

Cotrim de Figueiredo recusa a ideia de que a aposta na defesa seja um instrumento em si para o crescimento económico e sugere mesmo que há discursos enganadores sobre a aposta na defesa na Europa.

"Dizer às pessoas que vamos investir em defesa porque há, por exemplo, vantagens económicas na reindustrialização ou há patentes que vão ter utilização civil, é enganar as pessoas. Isso pode acontecer, mas não tem retorno, não é reprodutivo economicamente como outros tipos de investimento", sustenta João Cotrim de Figueiredo no programa Casa Comum da Renascença, em parceria com a Euranet - Rede Europeia de Rádios.

Mais vontade política

Em resposta, a eurodeputada do PS Ana Catarina Mendes recusa colocar de lado o Pacto Ecológico Europeu, sublinhando que o relatório Draghi "dá uma grande ênfase à necessidade de continuar esta transição energética" no quadro de uma maior competitividade das economias europeias.

A parlamentar socialista defende que a "equação defesa, economia e clima" não deve ser colocada "em mundos à parte", recordando que a bancada política de que faz parte em Bruxelas tem apelado a que a agenda climática não fique para trás.

“É possível combinar tudo isto se tivermos vontade política. É preciso apostar, por exemplo, na economia circular, se olharmos para a dependência energética do gás e da importação de gás natural para muitos dos estados-membros da União Europeia. Se apostarmos no biogás, aproveitando os resíduos orgânicos e das indústrias agroalimentares, isso permite que entremos na economia circular e protejamos o clima", sustenta Ana Catarina Mendes na Renascença.

A eurodeputada salienta que há verbas disponíveis no Plano de Recuperação e Resiliência, classificando como "criminosa" a retirada do projeto de dessalinizadora do Algarve no âmbito da reprogramação do PRR português. "O Algarve foi uma zona muito penalizada com a falta de água nos últimos tempos e não podia ter sido retirado este projeto".

Nem sempre o clima é prioridade

O social-democrata Duarte Pacheco assinala que a existência de fenómenos extremos leva já a correntes de política económica que defendem a criação de rubricas orçamentais para resposta a eventos climáticos.

"Há situações em que se pode compreender que os problemas climáticos, sendo reais, fiquem num segundo plano. Na Europa tivemos uma pandemia que fez com que isso concentrasse toda a atenção e todos os recursos", ressalva o antigo deputado do PSD no programa "Casa Comum".

No entanto, sublinha Pacheco, não há sinais de desinvestimento no combate às alterações climáticas nas intervenções da Presidente da Comissão Europeia e do Relatório Draghi.