Enviado dos EUA compara Palácio do Eliseu a resort de golfe de Trump

O enviado especial dos Estados Unidos da América (EUA) para o Médio Oriente comparou o Palácio do Eliseu ao resort de golfe de Donald Trump, em Mar-a Lago, na Flórida.

Numa reunião na residência oficial do Presidente de França, Steve Witkoff falava com uma delegação francesa quando comparou o edifício com mais de três séculos de história - mais velho que a independência norte-americana - ao resort que Trump detém e renovou desde os anos 80 e é visto como a sua base de operações.

"Isto é lindo. Sabe o que parece? Parece o clube do Presidente Trump em Mar-a-Lago. É verdade... todos estes dourados. Não estou a brincar, é realmente fabuloso como parece. E foi ele mesmo a trabalhar naquilo... ele é como um arquiteto ou um designer", disse o enviado norte-americano, para surpresa dos oficiais franceses.

Mas esta não foi a única declaração insólita de Steve Witkoff. A seguir, quando recordado que esteve presente na reinauguração da Catedral de Norte Dame, o enviado especial norte-americano perguntou se era aí onde decorria a reunião: "Estamos lá ou é no andar de cima?", questionou.

Kremlin anunciou que dava por encerrada a moratória de ataques a infraestruturas energéticas, revelada em março e minada desde então por acusações mútuas de Kiev e Moscovo de violações ao acordo.

No seguimento de vários dias de fortes bombardeamentos russos na Ucrânia, pelo menos duas pessoas morreram e dezenas ficaram feridas nos ataques noturnos contra as cidades de Kharkiv e Sumy, no nordeste do país, segundo as autoridades ucranianas.

Antes do anúncio da trégua limitada às instalações energéticas, o Presidente norte-americano tinha inicialmente proposto um cessar-fogo incondicional e completo, cujo princípio foi aceite por Kiev sob pressão de Washington, mas rejeitado pelo líder russo, Vladimir Putin.

Representantes dos Estados Unidos, da Ucrânia e europeus concordaram em voltar a reunir-se na próxima semana em Londres, após um primeiro encontro que se realizou na quinta-feira em Paris.