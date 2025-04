Rússia anuncia tréguas no conflito até ao fim do domingo da Páscoa

A Rússia anunciou que vai avançar com tréguas no conflito com a Ucrânia a partir das 18h00 russas (16h00 de Lisboa) este sábado e até ao fim do domingo de Páscoa.

Citado pela Reuters, Vladimir Putin refere que não haverá qualquer ação militar por parte de tropas russas até à meia-noite de segunda-feira (22h00 de Lisboa) e espera que a Ucrânia siga o exemplo.

Putin sublinha, aliás, que a reação da Ucrânia ao anúncio desta pausa no conflito será um indicador da vontade de se chegar a um acordo de paz duradouro.

No entanto, o chefe de Estado russo garante que o exército estará pronto para responder a qualquer tipo de violação destas tréguas ou a alguma provocação.

Ainda não há qualquer reação do lado ucraniano.