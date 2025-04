Trégua pascal é “técnica de manipulação” de Putin, considera Azeredo Lopes

O ex-ministro da Defesa, José Azeredo Lopes, considera que a trégua unilateral da Rússia no conflito com a Ucrânia é uma “técnica de manipulação” de Vladimir Putin, de forma a questionar “quem quer realmente a paz”, mesmo que para um período “muito limitado” e “muito curto” de pouco mais de 24 horas.

Em declarações à Renascença, o antigo governante socialista lamenta que a iniciativa não tenha vindo da Ucrânia.

“Assim transferia, no fundo, o ónus para o lado russo. Agora, evidentemente, Vladimir Putin usa e abusa destas técnicas que são de manipulação - isto se a Ucrânia se deixar manipular -, quando ele declara que está muito atento para ver qual vai ser a reação da Ucrânia, porque isto também mostrará ao mundo, de alguma forma,, quem é que quer realmente a paz, isto é evidentemente falso”, considera.

Azeredo Lopes refere que a trégua russa vem “apelar a um momento de paz”, embora seja “muito limitado e muito curto”, e que sai bem na fotografia.

“É aborrecido dizê-lo, mas a Rússia marca pontos com isto, sabendo ainda por cima que estamos a falar de 24 horas ou pouco mais de tréguas. Acho também, neste plano da propaganda, da desinformação, da manipulação das emoções, que a Rússia mostra mais uma vez a sua competência”, acrescenta.

O antigo ministro da Defesa diz que esta trégua está longe de ser o início do fim da guerra.

“Isto deve ser muito claramente distinguido de qualquer fim da guerra ou mesmo de qualquer cessar-fogo. A trégua pascal é mesmo a decisão de uma unidade que permite aos pobres combatentes na linha da frente, que podem morrer hoje ou amanhã, que pelo menos por 20 e tal horas possam estar em paz e celebrar a sua festa religiosa”, afirma Azeredo Lopes.

Ao início da tarde deste sábado, a Rússia avançou com tréguas no conflito com a Ucrânia a partir das 18h00 russas (16h00 de Lisboa) este sábado e até ao fim do domingo de Páscoa.

Citado pela Reuters, Vladimir Putin refere que não haverá qualquer ação militar por parte de tropas russas até à meia-noite de segunda-feira (22h00 de Lisboa) e espera que a Ucrânia siga o exemplo.