UE pede "interrupção real da agressão" da Rússia e "cessar-fogo duradouro"

A União Europeia pediu cautela perante a trégua pascal anunciada pela Rússia na guerra com a Ucrânia, considerando que é preciso ver por parte de Moscovo uma "interrupção real da agressão" e "ações claras" para um cessar-fogo.

A porta-voz da Comissão Europeia para as Relações Exteriores e Segurança, Anitta Hipper, lembra que Vladimir Putin pode parar a guerra na Ucrânia imediatamente, se quiser.

"A Rússia tem um histórico como agressor. Precisamos de ver uma interrupção real da agressão e ações claras para um cessar-fogo duradouro", indicou, acrescentando que há mais de um mês que a Ucrânia concordou com um cessar-fogo incondicional.

"A Rússia poderia parar esta guerra a qualquer momento, se realmente quisesse. Continuamos a apoiar a Ucrânia por uma paz longa, justa e abrangente", afirmou Anitta Hipper.

Ao início da tarde deste sábado, a Rússia avançou com tréguas no conflito com a Ucrânia a partir das 18h00 russas (16h00 de Lisboa) este sábado e até ao fim do domingo de Páscoa.