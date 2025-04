Astronauta mais velho da NASA regressa à Terra após sete meses em missão

O mais velho astronauta em atividade na Agência Espacial Norte-Americana (NASA) cumpriu o 70.º aniversário a regressar à Terra, a bordo da nave espacial Soyuz MS-26.

Esta foi a quarta missão de Donald Pettit, que esteve em missão com os cosmonautas russos Alexey Ovchinin e Ivan Wagner durante sete meses na Estação Espacial Internacional (EEI).

O trio deixou a estação por volta da meia-noite e aterrou por volta as 6h20 locais (2h20 em Lisboa) em Dzhezkazgan, no centro do Cazaquistão.