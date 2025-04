Brexit está a dificultar acesso a medicamentos a pacientes com cancro

Os pacientes com cancro no Reino Unido estão a ver-lhes negados tratamentos e medicamentos inovadores devido ao elevado custo que passaram a ter, depois do Brexit.

A notícia é avançada pelo jornal britânico The Guardian, que teve acesso a um relatório sobre o tema, que conclui que o Brexti veio “prejudicar a capacidade prática” dos médicos de oferecer a pacientes do Serviço Nacional de Saúde (NHS) do Reino Unido medicamentos originários de ensaios clínicos internacionais.

Isto porque, devido à burocracia do pós-Brexit, em alguns casos o custo de importação de novos medicamentos contra o cancro quase quadruplicou e os custos de envio aumentaram até dez vezes.

O relatório refere ainda que as regras e custos adicionais vieram criar “novas barreiras” e “atrapalhar investigações que salvam vidas”.

Três áreas foram afetadas com maior impacto: o ambiente regulatório para ensaios clínicos, a mobilidade da força de trabalho em pesquisa sobre cancro e o acesso a financiamento e colaboração em pesquisa. A investigação refere também que o Reino Unido está a duplicar desnecessariamente os testes em ensaios clínicos.