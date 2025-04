Sobe para 51.201 o número de mortos vítimas pela ofensiva de Israel

A ofensiva de Israel na Faixa de Gaza matou pelo menos 44 pessoas no sábado, elevando o total desde outubro de 2023 para 51.201, de acordo com um comunicado emitido este domingo pelo Ministério da Saúde do governo do Hamas no território.

Outras 145 pessoas ficaram feridas, de acordo com a contagem do Ministério da Saúde, que vai da meia-noite de sexta-feira à meia-noite de sábado, elevando o total para 116.869 após mais de um ano e meio de bombardeamentos incessantes e operações terrestres em Gaza.

O Ministério da Saúde apontou, ainda, que 1.827 dos palestinianos mortos e 4.828 feridos foram vítimas de ataques israelitas depois do exército ter quebrado o cessar-fogo a 18 de março, dia em que uma onda de bombardeamentos noturnos tirou a vida de mais de 400 pessoas em poucas horas.

"Ainda há muitas vítimas sob os escombros e nas ruas, e as ambulâncias e as equipes de defesa civil não conseguem chegar até elas", lê-se no comunicado.