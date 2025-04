Zelensky exige resposta sobre cessar-fogo de 30 dias com a Rússia

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, propôs este domingo uma nova trégua com a Rússia de "pelo menos 30 dias", depois da trégua pascal que durou um dia e meio e termina às 22 horas deste domingo.

Nas redes sociais, Zelensky indicou que, "se a Rússia não concordar" com a proposta ucraniana, "será prova de que pretende perpetuar a destruição de vidas humanas e o prolongar da guerra".

Na última atualização do dia, e a poucas horas do fim da trégua pascal, o presidente ucraniano detalhou que o exército russo quebrou o cessar-fogo por mais de duas mil vezes. "Aconteceram 67 ataques russos contra as nossas posições em várias direções", indicou Zelensky, referindo que a região mais atacada foi a de Pokrovsk.