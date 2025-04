Acabou a trégua. Ucrânia volta a ser alvo de bombardeamentos por parte da Rússia

Horas depois do fim da alegada trégua de Páscoa, as sirenes de ataque aéreo voltaram a soar em Kiev e outras cidades do leste da Ucrânia.

As forças russas voltaram a lançar drones e misseis, após um período de trégua que ambos os lados garantem não ter sido cumprida.

De acordo com a Reuters, que cita a força aérea ucraniana, a Rússia lançou 96 drones e três mísseis em ataques noturnos contra a Ucrânia, causando danos nas regiões de Kharkiv, Dnipropetrovsk e Cherkasy.

As unidades de defesa aérea abateram 42 drones russos e outros 47 drones foram redireccionados pela guerra eletrónica, disse a força aérea ucraniana num post no Telegram. Não deu pormenores sobre os mísseis.

Dos ataques das primeiras horas desta manhã, não há, por agora, registo de feridos ou de danos.

Volodymir Zelensky acusa mesmo Moscovo de ter quebrado a trégua quase três mil vezes.

Entretanto, Donald Trump disse esperar que a Rússia e a Ucrânia cheguem a um acordo de paz ainda esta semana.

Através da rede social de que é proprietário, o Presidente dos Estados Unidos sublinha que ambos os países poderão, depois desse entendimento, fazer bons negócios com os Estados Unidos.

"Esperemos que a Rússia e a Ucrânia cheguem a um acordo esta semana", escreveu Donald Trump.

"Ambos poderão então fazer bons negócios com os Estados Unidos da América em expansão e fazer uma fortuna!", acrescentou.