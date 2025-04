Chefe do Pentágono acusa funcionários descontentes por fugas de informação

Os media norte-americanos divulgaram que Peter Hegseth partilhou pormenores sobre ataques das Forças Armadas dos EUA contra rebeldes do Iémen, na plataforma de mensagens Signal, depois de o secretário da Defesa já ter estado envolvido noutra polémica relacionada com a inclusão de um jornalista num canal da mesma aplicação, onde também circulavam informações do mesmo teor.

"Não vão trabalhar comigo porque estamos a mudar o Departamento de Defesa, devolvendo o Pentágono aos combatentes. E as difamações anónimas de antigos funcionários descontentes são notícias velhas; não importam", defendeu Hegseth, durante uma cerimónia na Casa Branca.

O chefe do Pentágono afirmou ainda que conta com o apoio do Presidente Donald Trump e que "está muito orgulhoso do trabalho" que tem vindo a desenvolver.

Nesta segunda-feira, foi divulgado que Peter Hegseth voltou a utilizar a plataforma Signal a partir do telemóvel pessoal para partilhar o horário de voos de caças que deviam realizar um ataque contra os rebeldes Huthi no Iémen.

O chat — intitulado “Reunião de Defesa/Equipa” — incluía várias pessoas do círculo pessoal e profissional de Hegseth, entre as quais a mulher, o irmão e o advogado.

A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, confirmou que o Presidente norte-americano continua a "apoiar fortemente" o secretário da Defesa, mesmo após a divulgação das novas mensagens no Signal.

"É isto que acontece quando todo o Pentágono trabalha contra si e contra a mudança monumental que está a tentar implementar", declarou Leavitt.

A porta-voz elogiou ainda o "trabalho fenomenal" que Hegseth está a desenvolver no comando do Pentágono, sublinhando que o secretário da Defesa foi nomeado para defender "os combatentes, os homens e as mulheres fardados que arriscam a vida para proteger os Estados Unidos".

Karoline Leavitt acusou também os funcionários do Pentágono de "mentirem aos meios de comunicação social", alegando que o fazem em oposição às reformas que Hegseth procura implementar nas Forças Armadas.