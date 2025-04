Putin propõe negociações bilaterais com Kiev pela primeira vez em anos

O Presidente russo, Vladimir Putin, afirmou esta segunda-feira estar disponível para iniciar conversações bilaterais com a Ucrânia, algo que não acontece desde os primeiros meses da guerra. A proposta surge depois de uma trégua pascal de 30 horas, que foi violada por ambas as partes.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

“Temos uma atitude positiva face a qualquer iniciativa de paz. Esperamos o mesmo do regime de Kyiv”, afirmou Putin, em declarações à televisão estatal russa.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, respondeu na sua habitual mensagem noturna: “Estamos prontos para qualquer conversa sobre como alcançar o fim dos ataques a civis”. Sublinhou ainda que espera uma resposta clara de Moscovo à proposta ucraniana de cessar-fogo.

Zelenskiy garantiu que o objetivo das reuniões desta semana em Londres, com representantes dos EUA e de países europeus, é pressionar por um cessar-fogo incondicional. Os encontros são uma continuação das conversações realizadas na semana passada em Paris.

A administração norte-americana, que lidera os esforços diplomáticos, avisou que poderá abandonar as negociações se não houver progressos nos próximos dias. O Presidente Donald Trump disse no domingo que espera um avanço ainda esta semana.

Apesar da trégua pascal anunciada por Moscovo, Kiev acusou a Rússia de continuar os bombardeamentos. Zelenskiy afirmou que as forças ucranianas estão autorizadas a responder de forma simétrica a qualquer agressão.

“O cessar-fogo será respondido com cessar-fogo, e os ataques russos serão respondidos com os nossos em legítima defesa. As acções falam mais alto do que as palavras”, declarou.