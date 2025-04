DOGE em pausa: Elon Musk vai diminuir presença na administração Trump

O empresário adiantou que continuará a prestar apoio ao Presidente Trump, mas apenas “um ou dois dias por semana”, enquanto for necessário.

O CEO da Tesla, Elon Musk, revelou esta terça-feira que irá passar menos tempo envolvido na Direcção de Eficiência Governamental (DOGE, na sigla em inglês), agência criada sob a presidência de Donald Trump com o objetivo de cortar despesas e reduzir o tamanho do governo federal norte-americano.

Enquanto a marca norte-americana sofre as consequê(...)

O anúncio surge num contexto delicado para a Tesla. A empresa viu o seu valor em bolsa cair mais de 40% desde o início do ano e apresentou resultados trimestrais abaixo das expectativas, com uma queda de 20% nas receitas do sector automóvel e um colapso de 71% nos lucros líquidos.

Para além da forte concorrência da China e de uma gama de veículos envelhecida, a Tesla tem enfrentado protestos nos Estados Unidos e na Europa.

A imagem pública de Musk tem sido afetada pela sua ligação à administração Trump e pelo apoio expresso ao partido de extrema-direita AfD, na Alemanha.

"Os protestos que estão a ver são altamente organizados", afirmou Musk, sem apresentar provas. "Há pessoas a receber dinheiro de forma fraudulenta ou a beneficiar de subsídios desperdiçados", acrescentou.