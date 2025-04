Duas aldeias evacuadas após explosões num paiol de munições na Rússia

Um incêndio deflagrou, esta terça-feira, num paiol de munições na aldeia russa de Barsovo, na Rússia, provocando várias explosões. Duas aldeias a cerca de 70 km a nordeste de Moscovo estão a ser evacuadas.

As autoridades russas declararam estado de emergência na região de Vladimir, segundo a agência de notícias estatal TASS, que cita os serviços de emergência.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



O Ministério da Defesa Russo disse que houve uma "violação das normas de segurança no trabalho com materiais explosivos".

De acordo com informações preliminares, não há vítimas.

"Todos os habitantes de Barsovo estão a ser retirados para as escolas n.º 6 e n.º 7 da aldeia de Krasny Oktiabr, no distrito de Kirzhach", disseram as autoridades locais, segundo a agência oficial de notícias TASS, que também anunciou a retirada dos habitantes de Mirnoe.

O governador da região de Vladimir, Alexandr Avdeyev, escreveu na plataforma Telegram que "os serviços responsáveis estão a trabalhar no local" e remeteu pormenores sobre o que aconteceu para mais tarde.