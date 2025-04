Governo espanhol aprova início do encerramento da central nuclear de Almaraz

O Governo espanhol aprovou esta terça-feira o início do processo de encerramento da central nuclear de Almaraz a partir de 2027 e o arranque do calendário de encerramento deste tipo de instalações, disse fontes governamentais.

A ação do Governo, aprovada em Conselho de Ministros, dá assim luz verde à Enresa, a empresa pública espanhola responsável pela gestão dos resíduos radioativos, para lançar o concurso para os trabalhos de desmantelamento da central nuclear situada na província de Cáceres (Extremadura), junto ao rio Tejo e que faz fronteira com os distritos portugueses de Castelo Branco e Portalegre.

Segundo a agência de notícias espanhola EFE, a decisão do executivo espanhol, liderado pelo socialista Pedro Sánchez, ocorre apesar da recente intensificação do debate sobre a conveniência de renunciar a esta forma de energia. .

Nas últimas semanas, as principais empresas energéticas de Espanha -- e proprietárias da central - pediram uma reavaliação do calendário de encerramento da central nuclear, que começará com o fecho do primeiro dos dois reatores de Almaraz.