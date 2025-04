Zelensky expressa vontade de se encontrar com Trump no Vaticano

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, indicou esta terça-feira que gostaria de se encontrar com o homólogo norte-americano, Donald Trump, no Vaticano, onde os dois chefes de Estado são esperados no sábado para o funeral do Papa Francisco.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



"Sim, gostaria, estou pronto. Estamos sempre prontos para nos reunirmos com os nossos parceiros americanos", disse Zelensky em conferência de imprensa, numa fase em que as negociações com Moscovo sobre o conflito na Ucrânia permanecem num impasse.

O Presidente ucraniano referiu-se também à reunião, prevista para quarta-feira em Londres com parceiros ocidentais, declarando que a delegação de Kiev terá mandato para negociar um cessar-fogo total ou parcial.

"Quanto à nossa equipa, amanhã [quarta-feira] terá o mandato necessário --- ou seja, discutir um cessar-fogo incondicional ou um cessar-fogo parcial. Estamos prontos para esta fase", afirmou Zelensky, citado pela agência Ukrinform.

Na semana passada, ucranianos, norte-americanos, franceses e britânicos reuniram-se em Paris, pela primeira vez neste formato, numa altura em que as negociações para um cessar-fogo iniciadas por Washington estão estagnadas e os europeus querem impor a sua voz.

"Estamos também prontos para deixar claro que, uma vez que o cessar-fogo esteja em vigor, estamos prontos para nos sentarmos [para novas negociações] em qualquer formato", prosseguiu Zelensky.

No domingo, o Presidente ucraniano desafiou o homólogo russo, Vladimir Putin, a aceitar um cessar-fogo de 30 dias nos ataques aéreos com 'drones' e mísseis contra infraestruturas civis.

A proposta foi apresentada antes de expirar uma trégua no período da Páscoa, declarada unilateralmente por Putin e aceite por Kiev, mas marcada por acusações de centenas de violações de parte a parte.