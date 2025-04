Cão salva criança desaparecida. "Foi enviado por Deus para resgatar o meu filho"

Uma criança de dois anos, que desapareceu de casa, foi encontrada e mantida em segurança por um cão, numa zona remota do estado norte-americano do Arizona. O animal ajudou a trazer o menino de volta a casa, são e salvo, e foi recompensado com muitos presentes.

O herói desta história é Buford, um cão de seis anos, mistura de um Grandes Pirinéus com pastor da Anatólia. Tem recebido “brinquedos, brinquedos de morder, aperitivos, é só escolher, é um pouco de tudo”, conta à NBC o dono, Scotty Dunton. Após o resgate, Buford tornou-se um membro honorário da equipa de busca e salvamento do condado de Yavapai.

Boden Allen, uma criança com apenas dois anos, saiu da casa da família em Seligman, no estado do Arizona, a 14 de abril, enquanto o pai trabalhava no telhado da casa e a mãe cuidava de outro filho de um ano.

Segundo o xerife do condado de Yavapai, citado pelo “The Guardian”, Boden desapareceu pelas 17h00 daquele dia, vestido com um pijama, a cerca de 160 quilómetros a sul do parque nacional do Grand Canyon. Nesse território, onde foi dado como desaparecido, habitam vários animais selvagens como leões da montanha.

Após 16 horas de buscas, nas quais participaram mais de 40 pessoas e um helicóptero do Departamento de Segurança Pública, a criança foi salva por um cão.

Segundo Scotty Dunton, dono de Budford e proprietário de um rancho a 11 quilómetros da casa de Boden Allen, o seu cão encontrou a criança enquanto fazia uma ronda pela propriedade. O rapaz, que estava a dormir debaixo de uma árvore, foi protegido e conduzido pelo cão até um local seguro.

“Quando conduzia pelo caminho de acesso e vi o meu cão sentado à entrada do rancho e olhei e vi o miúdo ali de pé com ele, sabendo que era a criança desaparecida, foi um alívio ver que ele estava vivo”, refere Soctty Dunton num vídeo feito pelas autoridades.

Boden Allen voltou para junto dos seus pais a tremer e com alguns arranhões, mas sem ferimentos graves. Cory Allen, pai de Boden, refere à KPNX que “Deus enviou aquele cão para resgatar o meu filho”.