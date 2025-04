Sismo de 6.2 na Turquia faz mais de 150 feridos

Mais de 150 pessoas foram hospitalizadas com ferimentos sofridos ao tentarem fugir de edifícios sacudidos pelo sismo de magnitude 6,2 ocorrido na cidade turca de Istambul.

"Devido ao pânico, 151 dos nossos cidadãos ficaram feridos por terem saltado de alturas elevadas", declarou o gabinete do governador de Istambul num comunicado.

"Estão a receber tratamento nos hospitais e não correm risco de vida", acrescentou.

Não houve relatos imediatos de mortos nem de danos graves na metrópole de 16 milhões de habitantes, segundo a agência de gestão de desastres e emergências da Turquia.

O terramoto ocorreu a apenas 10 quilómetros de profundidade, com epicentro a cerca de 40 quilómetros a sudoeste de Istambul, no mar de Mármara, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos,