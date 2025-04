Eleições no Canadá. Quem pode ganhar e o que está em jogo?

No que às eleições de 28 de abril diz respeito, falamos do primeiro cenário .

O que levou o primeiro-ministro a convocar eleições antecipadas? Como funciona o sistema eleitoral canadiano? Que partidos vão a votos? Que candidato tem mais hipóteses de vir a ser primeiro-ministro? Neste artigo, a Renascença reuniu tudo o que precisa de saber sobre as eleições do próximo dia 28 de abril, no Canadá.

Realizando-se de 4 em 4 anos, as próximas eleições federais estavam agendadas para 20 de outubro de 2025. Contudo, 9 dias depois de tomar posse no seu primeiro cargo político, Carney convocou eleições antecipadas .

Carney tomou posse num momento de tensão entre o Canadá e os Estados Unidos da América , com Donald Trump a impor elevadas tarifas sobre o Canadá e a ameaçar tornar o país no 51.º estado norte-americano.

Mark Carney , antigo governador do Banco do Reino Unido e do Banco do Canadá, tomou posse como primeiro-ministro em março, após ter sido eleito líder do Partido Liberal . As eleições internas do partido aconteceram na sequência da demissão de Justin Trudeau , em janeiro.

O Canadá vai a eleições na próxima segunda-feira, dia 28 de abril , para decidir quem vai formar o próximo Governo. Mark Carney , do Partido Liberal , e Pierre Poilievre , do Partido Conservador , são os principais candidatos à vitória.

Mark Carney é novo na política , mas apresenta um currículo de décadas na área financeira. Foi governador do Banco do Reino Unido e do Banco do Canadá , tendo ajudado os dois países a enfrentar períodos de particular instabilidade económica - o Brexit e a crise financeira de 2008, respetivamente.

Além das tarifas de Trump estarem a abalar as empresas canadianas, o país enfrenta um aumento do custo de vida e uma crise no acesso à habitação , que deverá agravar-se com a guerra comercial.

Quando o antigo primeiro-ministro Justin Trudeau se demitiu, em janeiro, o conservador Poilievre liderava as sondagens. Contudo, as elevadas tarifas económicas impostas por Donald Trump ao Canadá, bem como as ameaças à sua soberania mudaram o cenário político e a corrida eleitoral.

De acordo com as sondagens, Mark Carney , do Partido Liberal , e Pierre Poilievre , do Partido Conservador , são os principais candidatos a primeiro-ministro.

No Canadá, podem votar todos os cidadãos canadianos, com mais de 18 anos, e que tenham um documento comprovativo de identidade e morada.

Se os liberais ou conservadores (principais forças políticas) conseguirem 172 ou mais lugares , formam um governo maioritário. Se obtiverem menos do que isso, vão ter de trabalhar com outros partidos para aprovar leis.

Na prática, os eleitores não votam diretamente no primeiro-ministro. Votam nos deputados que representam os partidos políticos no seu círculo eleitoral.

Foi eleito líder do Partido Liberal no domingo, es(...)

É elogiado pelas suas competências no plano económico e financeiro e tem adotado uma postura firme face ao presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump. Promete retaliar contra as tarifas e afirma que o Canadá jamais se tornará o 51.º estado norte-americano.

Além disto, tem procurado aprofundar laços com outros aliados. A sua primeira viagem ao estrangeiro como primeiro-ministro foi à Europa, onde se encontrou com responsáveis franceses e britânicos para discutir o reforço em termos de segurança, defesa e economia.

Contudo, Carney é criticado pela falta de experiência política e pelo fraco domínio da língua francesa, muito valorizada em províncias francófonas.

As tensões com os Estados Unidos abrandaram a ascensão de Pierre Poilievre, político experiente com quase duas décadas de carreira. Foi eleito pela primeira vez para a Câmara dos Comuns aos 25 anos.

Desde então, tem sido um defensor consistente da diminuição de impostos e da redução dos membros do Governo do Canadá. É conhecido pelo seu estilo confrontacional e populista, com um discurso contra as elites.

Atacou de forma intensa os liberais e Justin Trudeau, argumentado que as suas políticas "desastrosas” e “woke” pioraram a qualidade de vida dos canadianos.

Este discurso tem cativado muitos canadianos preocupados com a crise da habitação, os salários estagnados e o aumento do custo de vida.

No entanto, Poilievre é muitas vezes comparado a Donald Trump no seu estilo populista, numa altura em que os canadianos estão preocupados com as ameaças económicas e diplomáticas por parte dos Estados Unidos.

Por esta razão, o conservador tem procurado adaptar a sua mensagem. Criticou as ameaças de Trump de transformar o Canadá no 51.º estado norte-americano e apoiou tarifas recíprocas, prometendo colocar “o Canadá em primeiro lugar".

Que outros partidos vão a votos?

Embora o Partido Liberal de Carney e o Partido Conservador liderem as sondagens, também vão a votos o Novo Partido Democrático, o Partido Verde e o Bloc Québécois, presente apenas na província do Quebec.

Antes de serem convocadas eleições, o Novo Partido Democrático (NPD) tinha 24 lugares no parlamento canadiano. É um partido de esquerda com foco em questões laborais e dos trabalhadores.

O seu líder, Jagmeet Singh, fez história ao ser o primeiro membro de uma minoria étnica a encabeçar um grande partido político no Canadá.

Em 2021, o NPD estabeleceu um acordo de “apoio e confiança” com o governo liberal, ajudando-o a aprovar a legislação. Em troca, pediu progessos como ajudas no acesso à medicina dentária para famílias com baixos rendimentos.

Contudo, no final de 2024, Singh rompeu com esse acordo devido a divergências no plano laboral com o executivo de Trudeau.

Desde então, o partido tem tido dificuldades em recuperar o apoio.

Já o Bloc Québécois, antes dos canadianos serem chamados às urnas, tinha 33 lugares no parlamento. É um partido soberanista do Quebec, a segunda província mais populosa do Canadá. Só apresenta candidatos na província francófona, o que significa que a probabilidade do seu líder vir a tornar-se primeiro-ministro é baixa.

Ainda assim, o partido é um interveniente-chave nas eleições canadianas. A sua popularidade no Quebec pode determinar o destino dos grandes partidos que pretendem formar governo.

O seu líder é Yves-François Blanchet, que considera que a retórica de Trump sobre o Quebec ser o 51º estado norte-americano é um “disparate”.

Por fim, o Partido Verde também vai a votos nestas eleições. Na legislatura anterior, tinha dois deputados.

O que dizem as sondagens?

Quando Justin Trudeau se demitiu no início de 2025, fê-lo sob pressão do próprio partido, que achava que a sua impopularidade pessoal estava a prejudicar as probabilidades dos liberais de ganhar as próximas eleições.

De facto, as sondagens nacionais partilhadas pela Canadian Broadcasting Corporation (CBC) indicam que o apoio aos liberais enfraqueceu ao longo de 2023 e 2024.

Ao mesmo tempo, o apoio aos conservadores aumentou. A 20 de janeiro de 2025, dia da tomada de posse de Donald Trump, os conservadores tinham 44,8% das intenções de voto, enquanto os liberais tinham 21,9%.

A partir de fevereiro, as sondagens sugerem que o apoio aos liberais voltou a subir. Os inquéritos mais recentes revelam que, numa média nacional, um pouco mais de 40% dos canadianos apoiam os liberais, enquanto pouco menos de 40% apoiam os conservadores.

Esta é a primeira vez em três anos que os liberais lideram as sondagens. A resposta às ameaças económicas do Presidente Trump tornou-se uma questão dominante para os eleitores, juntamente com o custo de vida, a economia e a crise da habitação.