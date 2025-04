Guerra na Ucrânia. Trump diz ter um acordo com a Rússia, mas Zelensky é entrave

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, diz ter um acordo com a Rússia para acabar com a guerra na Ucrânia, mas aponta o seu homólogo ucraniano como impedimento.

"Pensei que seria mais fácil lidar com Zelensky", disse o Presidente norte-americano aos jornalistas, na Casa Branca.

"Acho que temos um acordo com a Rússia, temos de conseguir um acordo com Zelensky", acrescentando que a recusa de Kiev em aceitar as condições dos Estados Unidos para o fim do conflito - que se prendem com a questão da Crimeia - "só vai prolongar a matança" na Ucrânia.

"Quero um acordo feito, quero salvar vidas", rematou Trampo, garantindo: "Não tenho favoritos nem quero ter favoritos."