Autarca de Kiev admite cedência territorial a Moscovo em troca de "paz temporária"

O presidente da Câmara de Kiev, Vitali Klitschko, admitiu esta esta sexta-feira que a Ucrânia poderá ter de ceder território à Rússia para conseguir uma "paz temporária" com Moscovo, ainda que considere que se trate de uma solução injusta.

"Um cenário... seria abdicar de territórios. É injusto, mas para a paz, uma paz temporária, talvez seja uma solução temporária", afirmou Klitschko numa entrevista à estação britânica BBC.

Após a divulgação da entrevista, o autarca publicou uma mensagem no Telegram para "esclarecer as questões", referindo-se a protestos nas redes sociais ucranianas.

Klitschko justificou-se dizendo que "muitos políticos e os meios de comunicação internacionais" estão a falar de uma troca territorial como uma das condições para um cessar-fogo apoiado pelos Estados Unidos para pôr fim à invasão russa da Ucrânia, iniciada em fevereiro de 2022.

"Infelizmente, como podemos ver, este cenário é totalmente possível", comentou o político eleito para liderar o município de Kiev em 2014, após uma carreira como campeão de pesos-pesados de boxe, e que se tornou num símbolo da resistência ucraniana à invasão russa.

No entanto, Klitschko negou que tenha o propósito de "abrir caminho" para a solução de Washington, que poderá envolver a cedência da península ucraniana da Crimeia, ilegalmente anexada pela Rússia desde 2024.

Esta possibilidade é inaceitável para o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, mas foi hoje reiterada pelo homólogo norte-americano, Donald Trump.

O líder norte-americano defendeu que a Crimeia "ficará com a Rússia", prosseguindo a narrativa de Washington de que Kiev deverá preparar-se para ceder território num acordo de paz com a Rússia.

Numa entrevista à revista Time, realizada na terça-feira e hoje divulgada, Trump afirmou que o homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, "compreende isto" e justificou os seus argumentos com a prolongada presença russa no território.

A Crimeia é uma península estratégica ao longo do Mar Negro, no sul da Ucrânia, tomada pela Rússia em 2014, quando o Presidente norte-americano, Barack Obama, estava em funções, oito anos antes da invasão russa em grande escala, em fevereiro de 2022.

"Eles [russos] já tinham os seus submarinos lá muito antes de qualquer período de que estamos a falar, há muitos anos. A população fala principalmente russo na Crimeia", argumento Trump, insistindo que o território "foi dado por Obama, não foi dado por Trump".

Apesar da ocupação, a anexação da Crimeia não é reconhecida pela generalidade da comunidade internacional, incluindo os Estados Unidos.

Na quinta-feira, o líder da Casa Branca disse que tem o seu próprio prazo para um acordo entre Rússia e Ucrânia e insistiu que espera um entendimento rápido, após ter criticado Kiev pela demora e Moscovo pelos seus últimos ataques, incluindo um forte bombardeamento em Kiev, que provocou pelo menos 12 mortos e cerca de uma centena de feridos.

"Tenho o meu próprio prazo e queremos que seja rápido", declarou Trump ao ser questionado pelos jornalistas durante um almoço de trabalho com o primeiro-ministro norueguês, Jonas Gahr Støre, na Casa Branca.

O Presidente norte-americano disse acreditar que "ambos os lados querem a paz, mas precisam de se sentar à mesa", lamentando uma espera que se prolonga "há muito tempo".

No dia anterior, Donald Trump referiu-se a um "acordo com a Rússia" para acabar com a guerra na Ucrânia, declarando que o homólogo ucraniano tem sido um entrave às negociações.

"Temos de chegar a um acordo com Zelensky, mas até agora isso tem sido mais difícil", acrescentou.

No seguimento dos ataques russos que provocaram pelo menos 12 mortos e cerca de 90 feridos na madrugada de quinta-feira em Kiev, o líder da Casa Branca dirigiu porém as suas críticas para o Presidente russo, Vladimir Putin.

"Não estou satisfeito com os ataques russos a Kiev. Desnecessários e inoportunos. Vladimir, basta!" escreveu na sua rede social, Truth Social.

Nas suas declarações aos jornalistas, Donald Trump não respondeu se planeia impor novas sanções a Moscovo caso os bombardeamentos continuem.

Indicou, por outro lado, que os Estados Unidos estavam a colocar uma "forte pressão" sobre a Rússia para pôr fim à guerra.

Ao mesmo tempo, disse que "a Ucrânia também precisa de querer chegar a um acordo" e defendeu que a Rússia já fez "uma grande concessão" ao abdicar de controlar todo o país vizinho, numa sugestão de que pretende forçar Kiev a ceder parte do seu território.

O Presidente russo, Vladimir Putin, recebeu hoje o emissário norte-americano Steve Witkoff para discutir o plano de paz da Casa Branca, informou o Kremlin.

Antes de se encontrar com Putin, Witkoff teve uma breve reunião com o negociador económico russo Kiril Dmitriev.