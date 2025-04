Explosão de veículo mata oficial sénior do exército russo

Um oficial sénior do exército russo morreu esta sexta-feira depois de um carro explodir na cidade de Balashikha , perto de Moscovo.

De acordo com informações citadas pela Reuters mas que ainda carecem de confirmação, a vítima trata-se de Yaroslav Moskalik.

A bomba que se encontrava num veículo estacionado terá sido ativada remotamente.

Ainda não há qualquer tipo de confirmação por parte das autoridades russas.

Três pessoas morreram, incluindo uma criança, no centro da Ucrânia, na quinta-feira à noite, na sequência de ataques russos com mais de 100 drones feitos em várias zonas do país, segundo um relatório da força aérea ucraniana.

A Rússia atacou o território ucraniano na quinta-feira à noite com 103 drones, 41 dos quais drones de ataque abatidos pelas defesas aéreas ucranianas.

De acordo com as forças militares ucranianas, dos mais de cem drones, 40 caíram sem causar danos e mais de 20 terão atingido os seus alvos ou causado danos no momento em que foram abatidos.