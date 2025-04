FBI prende juíza nos EUA por obstruir prisão de imigrante

O FBI prendeu uma juíza do condado de Milwaukee esta sexta-feira, alegando que obstruiu a detenção de um imigrante indocumentado que era procurado pelas autoridades federais, com um mandado administrativo de imigração, escoltando o homem e o seu advogado de defesa por uma porta não pública do júri.

“Acreditamos que a juíza Dugan desviou intencionalmente os agentes [do FBI] do indivíduo que ia ser preso no seu tribunal (...), permitindo que o indivíduo, um imigrante ilegal, escapasse da prisão”, no estado de Wisconsin, no norte do país, disse Kash Patel na rede social X, antes de a sua publicação ser removida da plataforma.

A prisão da juíza do Tribunal do Condado de Milwaukee, Hannah Dugan, marca uma escalada significativa da repressão do governo Trump à imigração, em linha com a sua retórica sobre perseguir as autoridades locais e estaduais em questões relacionadas à imigração.