Mais de 128 mil pessoas já se despediram do Papa

A mesma publicação avança que o espaço esteve aberto praticamente toda a madrugada, fechando apenas entre as 2h30 e as 5h40 desta sexta-feira.

Segundo uma mensagem publicada pela Vatican News no X (antigo Twitter), já passaram pela Basílica "mais de 125 mil pessoas" para homenagear Francisco.

Esta é a segunda noite consecutiva em que as portas da Basílica se mantiveram abertas praticamente durante toda a madrugada para permitir aos milhares de fiéis poderem prestar uma última homenagem ao Papa.

Vai ser assim até às 18h00, hora de Roma. Depois segue-se o rito do fechamento do caixão, presidido pelo cardeal carmelengo Kevin Farrell.

Já as exéquias fúnebres do Papa Francisco ocorrem amanhã na Praça São Pedro. Uma cerimónia presidida pelo cardeal Giovanni Battista Re, decano do Colégio Cardinalício.

Francisco vai ser sepultado na Basílica de Santa Maria Maior.

Esta sexta-feira começam a chegar a Roma diversos chefes de estado e de governo que já anunciaram a sua presença nas cerimónias de sábado.

[Notícia atualizada às 08h44 de 25 de abril de 2025 para atualizar os números oficiais]