Secretário de Estado português reuniu-se com Venâncio Mondlane em Maputo

O secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Portugal, Nuno Sampaio, reuniu-se esta quinta-feira com ex-candidato presidencial Venâncio Mondlane, no âmbito da visita que o diplomata português realiza a Moçambique.

Uma nota do Gabinete do Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros divulgada na rede social X indica que, no encontro, Nuno Sampaio saudou o "caminho de diálogo iniciado" entre Venâncio Mondlane, principal opositor do partido no poder desde a independência em Moçambique (1975), e Daniel Chapo, Presidente já empossado e cuja candidatura foi apoiada pela Frelimo.

Mondlane, que rejeita os resultados das eleições de 09 de outubro, liderou, nos últimos meses, manifestações contra o que classificou como "megafraude", com protestos em que quase 400 pessoas perderam a vida em resultado de confrontos com a polícia, segundo dados de organizações da sociedade civil, degenerando, igualmente, em saques e destruição de empresas e infraestruturas públicas.

Contudo, em 23 de março, Mondlane e Chapo encontraram-se pela primeira vez e foi assumido o compromisso de acabar com a violência pós-eleitoral no país, embora, atualmente, críticas e acusações mútuas continuem nos posicionamentos públicos dos dois políticos.

Na reunião de hoje com Mondlane, acrescenta-se na nota, Nuno Sampaio defendeu que o diálogo é "essencial para a consolidação democrática e o desenvolvimento económico e social de Moçambique".

Além de Mondlane, Nuno Sampaio reuniu-se com os partidos de oposição no parlamento, elogiando a assinatura, em 05 de março, entre Chapo e as principais forças políticas, de um compromisso para a pacificação do país, um documento já aprovado pelo parlamento e que prevê, entre outros aspetos, revisões à lei eleitoral e à Constituição, bem como aos poderes do Presidente.

No primeiro dia da visita a Moçambique, na quarta-feira, Sampaio manteve um encontro com a secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e Comunidades Moçambicanas no Exterior, Maria Manso.

"O Governo de Portugal quer assim reiterar todo o seu apoio ao desenvolvimento de Moçambique, toda a sua esperança no novo ciclo Portugal, a nível técnico, está disponível para ser o parceiro do Governo de Moçambique neste ciclo de reformas", declarou à comunicação social o diplomata português, momentos após a reunião.

Um novo executivo tomou posse em janeiro em Moçambique, saído das eleições gerais de 09 de outubro, um escrutínio que ficou marcado pela pior contestação aos resultados eleitorais que o país africano conheceu desde as primeiras eleições multipartidárias (1994).

A visita de Nuno Sampaio termina na sexta-feira e, além de encontros com quadros do MNE moçambicano e políticos, entre outros, o secretário de Estado português vai ainda manter encontros com a ministra da Educação e Cultura de Moçambique, Samaria Tovela.