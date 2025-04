Abbas escolhe sucessor e faz reformas na liderança palestiniana

O presidente palestiniano, Mahmoud Abbas, nomeou este sábado Hussein al-Sheikh como vice-presidente da Organização de Libertação da Palestina (OLP), num passo interpretado como uma tentativa de fortalecer a liderança e responder a exigências de reforma por parte da comunidade internacional.

Abbas, de 89 anos, lidera a OLP e a Autoridade Palestiniana (AP) desde a morte de Yasser Arafat, em 2004, mas resistia até agora a indicar um sucessor. Hussein al-Sheikh, nascido em 1960, é um veterano da Fatah, o principal movimento da OLP, e mantém uma relação próxima com Israel.

"Hussein al-Sheikh foi nomeado vice-presidente da OLP após aprovação do Comité Executivo, sob proposta de Abbas," confirmou a organização em comunicado.

A reforma da AP, que tem poderes limitados na Cisjordânia ocupada por Israel, tem sido uma prioridade para os Estados Unidos e para as monarquias do Golfo, que vêem neste organismo um potencial mediador para um futuro acordo israelo-palestiniano. A guerra em Gaza, que dura há mais de 18 meses, intensificou esta pressão.

Apesar do apoio internacional à ideia de uma AP reformada assumir responsabilidades em Gaza, Israel rejeita qualquer papel da organização no território e continua a opor-se à criação de um Estado palestiniano.

No encontro do Conselho Central da OLP, que decorreu entre quarta e quinta-feira, Abbas apelou de forma inédita ao desarmamento completo do Hamas e à transferência da administração de Gaza para a AP.

A popularidade da Autoridade Palestiniana tem vindo a cair, afectada por denúncias de corrupção, ausência de progressos na criação de um Estado palestiniano e pelo aumento das operações militares israelitas na Cisjordânia. A AP, dominada pela Fatah desde os Acordos de Oslo de 1993, não realiza eleições parlamentares desde 2005.

Hussein al-Sheikh, que esteve preso em Israel entre 1978 e 1989, é actualmente o principal interlocutor da AP com o Governo israelita e representa Abbas em missões diplomáticas junto das principais potências mundiais.