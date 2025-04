Grande explosão em porto do Irão faz pelo menos 281 feridos

Uma explosão de grandes dimensões foi registada este sábado no porto de Shahid Rajaee, no sul do Irão, e foi sentida num raio de vários quilómetros.



O rebentamento provocou pelo menos 281 feridos, de acordo com o mais recente balanço avançado pela agência Mehr.

“A causa do incidente foi a explosão de vários contentores no porto de Shahid Rajaee. Estamos a retirar os feridos e a transportá-los para os hospitais”, disse fonte da proteção civil local.