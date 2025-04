Índia denuncia nova violação paquistanesa do cessar-fogo e responde com disparos

A Índia denunciou este sábado nova violação paquistanesa do cessar-fogo ao longo da Linha de Controlo, a fronteira de facto que separa os dois países na disputada região de Caxemira, e disse que respondeu com mais disparos.

"Na noite de 25 para 26 de abril de 2025, vários postos do exército paquistanês dispararam artilharia ligeira ao longo da Linha de Controlo [LoC, na sigla em inglês] em Caxemira, sem provocação. As tropas indianas responderam adequadamente com armas ligeiras. Não foram registadas vítimas", declarou o exército indiano num comunicado divulgado pela comunicação social local.

Esta é a segunda violação do cessar-fogo ao longo da fronteira nos últimos dois dias, coincidindo com o agravamento da crise diplomática entre a Índia e o Paquistão.

Não houve vítimas nas duas ocasiões, de acordo com as forças armadas indianas.

As violações do cessar-fogo ao longo da LoC são relativamente frequentes, e os dois países acusam-se mutuamente de iniciarem os ataques e de recorrerem à violência apenas como resposta defensiva.

A tensão histórica entre a Índia e o Paquistão aumentou novamente na terça-feira, após um ataque terrorista na Caxemira indiana, no qual morreram mais de duas dezenas de pessoas.

Nova Deli acusou Islamabade de estar por trás do atentado na região disputada pelos dois países desde a independência do império britânico, em 1947.

Segundo a Índia, o país vizinho está a patrocinar a revolta armada que se abateu sobre a Caxemira indiana desde 1989, que causou dezenas de milhares de vítimas.

Com a escalada da tensão, o Governo indiano tomou várias medidas, incluindo a expulsão de diplomatas, a suspensão de vistos para paquistaneses em território indiano e o encerramento da fronteira terrestre com o Paquistão.

Islamabade respondeu com medidas recíprocas: expulsou diplomatas da Índia, cancelou alguns vistos indianos, encerrou a fronteira, proibiu companhias aéreas indianas de utilizarem espaço aéreo paquistanês e cancelou acordos bilaterais.