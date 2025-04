Morreu Virginia Giuffre, que acusou o Príncipe André de violação no caso Epstein

Virginia Giuffre, uma das vítimas públicas do caso de Jeffery Epstein, que acusou o Príncipe André de abuso sexual, foi encontrada morta na sexta-feira. Os familiares da vítima conformam que a causa da morte foi suicídio.

A vítima, mãe de três filhos, foi uma das primeiras pessoas que denunciou o caso de Jeffery Epstein na justiça e na comunicação social. Em 2019, Giuffre alegou publicamente que Epstein a forçou a ter relações sexuais com amigos do empresário, sendo um deles o príncipe André, quando ela tinha apenas 17 anos. A vítima alega que o príncipe, que nega as acusações, teria conhecimento da sua idade na altura do acontecimento.

Em julho de 2019, Jeffery Epstein foi detido, acusado de organização de uma rede de tráfico sexual de menores, que terá operado entre 2002 e 2005. Um mês depois da sua detenção, o empresário suicidou-se na prisão onde cumpria pena.

A ex-mulher de Epstein, Ghislaine Maxwell, foi também detida em 2020 acusada de cumplicidade com o esquema de abuso sexual do marido, estando a cumprir uma pena de prisão de 20 anos.

Virginia Giuffre vivia há vários anos em Neergabby, na Austrália. A polícia da região recebeu na sexta-feira uma denúncia que informava que uma mulher de 41 anos estaria morta na sua residência. As autoridades não suspeitaram de atividade criminosa.

"A Virginia foi uma lutadora acesa na luta conta o abuso e tráfico sexual. Ela foi a luz que inspirou muitos sobreviventes", pode ler-se no comunicado da família de Giuffre.