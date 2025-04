Rússia diz que derrotou forças ucranianas em Kursk e recuperou controlo da região

A Rússia recuperou o controlo da região de Kursk, que tinha sido invadida por forças ucranianas desde agosto do ano passado, avançou este sábado o Presidente Vladimir Putin.



"A aventura" das tropas da Ucrânia em Kursk "falhou completamente", declarou o chefe de Estado russo, citado pela agência Reuters.

Para Vladimir Putin, "a derrota total do inimigo em Kursk" cria condições para mais ações bem-sucedidas das forças armadas russas.

De acordo com imagens divulgadas pelo Kremlin, Putin recebeu um relatório do chefe do Exército russo. Valery Gerasimov disse a Putin que as forças ucranianas foram expulsas da última parte da região de Kursk que ocupavam desde uma ofensiva em agosto de 2024.

A informação avançada pela Rússia ainda não foi confirmada pelas autoridades ucranianas ou por fontes independentes.

A notícia sobre a região russa de Kursk é conhecida no dia em que o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, esteve reunido com o Presidente norte-americano, Donald Trump, na Basílica de São Pedro, no Vaticano, antes do funeral do Papa Francisco.