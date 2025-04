Trump, Zelensky, Macron, Starmer em reunião "positiva" antes do funeral do Papa

"Posso confirmar a reunião e que foi positiva", referiu fonte oficial do gabinete do presidente Emmanuel Macron, depois de questionada sobre uma fotografia pela presidência da Ucrânia.

Os presidentes dos EUA, França, Ucrânia e o primeiro-ministro britânico mantiveram este sábado um encontro "positivo" antes do funeral do Papa Francisco.

A imagem mostram o presidente dos EUA, Donald Trump, a conversar com o presidente francês, com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e com o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer.

O encontro ao mais alto nível aconteceu na Basílica de São Pedro, antes do funeral do Papa Francisco.

O teor da conversa não foi revelado.

Donald Trump e Volodymyr Zelensky tiveram oportunidade, também, de reunir a sós durante cerca de 15 minutos.