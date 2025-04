Governo dos EUA vê acordo de paz "mais próximo do que em qualquer outro momento"

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, disse este domingo que um acordo de paz entre a Rússia e a Ucrânia está mais próximo do que em qualquer outro momento.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

Marco Rubio disse, durante um programa de domingo da televisão NBC, que um acordo de paz está "mais próximo do que em qualquer outro momento nos últimos três anos, mas ainda não foi alcançado".

Em relação ao estado das negociações, Rubio disse que "tem motivos para ser otimista e também para se preocupar".

"Se esta fosse uma guerra fácil de terminar, outra pessoa já a teria terminado há muito tempo", enfatizou.

Zelensky e Trump marcaram presença no funeral do Papa Francisco na Praça de S. Pedro, no sábado, tendo, antes do funeral, conversado num encontro privado no interior da basílica que, segundo a Casa Branca, foi "muito produtivo".