Montenegro envia condolências ao Governo do Canadá por atropelamento em Vancouver

A polícia do Canadá reviu hoje para 11 o número de mortos em resultado de um atropelamento que ocorreu no sábado à noite num festival de rua em Vancouver.

Um homem de 30 anos foi detido no local e as autoridades estão a investigar o que se passou.

O jornal Vancouver Sun, citado pela agência Efe, refere que o suspeito tem problemas de saúde mental e que quando estava a ser interrogado pediu desculpa às pessoas que assistiam à cena.

Para já, a política descarta que se trate de terrorismo.

Mark Carney, líder do Partido Liberal (progressista) e atual primeiro-ministro (depois de ter substituído Justin Trudeau no partido e no Governo), cancelou o primeiro evento do último dia de campanha eleitoral. Os canadianos escolhem esta segunda-feira o próximo chefe de Governo.