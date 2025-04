​Vários mortos e feridos num atropelamento em massa no Canadá

Várias pessoas morreram e muitas ficaram feridas em Vancouver, Canadá, depois de um condutor ter atropelado uma multidão num festival de rua da comiunidade filipina.

O condutor, um homem de 30 anos, foi detido, mas a polícia não avançou detalhes. Em conferência de imprensa realizada quatro horas após o acidente, as autoridades disseram que não revelavam números por estarem ainda a tentar contactar várias famílias.

O incidente aconteceu pouco depois das 20h00 locais, 4h00 deste domingo em Portugal, perto da East 41st Avenue e da Fraser Street, local onde se realizava a Lapu Lapu Day Block Party.

"Estou devastado por saber dos acontecimentos horríveis no festival Lapu Lapu, em Vancouver, no início desta noite", declarou o primeiro-ministro canadiano, Mark Carney.

O presidente da Câmara de Vancouver, Ken Sim, e o primeiro-ministro da Colúmbia Britânica, David Eby, publicaram comentários semelhantes na rede social X.

Uma testemunha disse à CTV News que viu um veículo preto a conduzir de forma irregular na zona do festival, pouco antes de a multidão ser atingida.

Jagmeet Singh, líder do Novo Partido Democrático do Canadá, estava entre os participantes do evento, mas saiu minutos antes da chegada do veículo, avançou a CTV News.

"Isto é tão horrível que nem sei o que dizer", citou a CTV.