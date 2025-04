Comissão Europeia, em contacto com Portugal e Espanha, quer compreender causas do apagão elétrico

A Comissão Europeia informa em comunicado oficial que está em contacto com as autoridades nacionais de Espanha e Portugal, bem como com a Rede Europeia de Operadores de Redes de Transportes de Eletricidade (ENTSO-E), para compreender a causa e o impacto do apagão elétrico.

O órgão europeu diz ainda que continuará a acompanhar a situação, certificando-se de que a troca de informações entre todas as partes revelantes decorre sem problemas.

De acordo com a legislação comunitária em vigor (código de rede de emergência e restabelecimento), existem protocolos para restabelecer o funcionamento do sistema elétrico.