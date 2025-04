Putin agradece às tropas norte-coreanas pelo envolvimento na guerra

O presidente russo, Vladimir Putin, agradeceu esta segunda-feira às tropas norte-coreanas pelo envolvimento no combate contra as forças ucranianas na região russa de Kursk, após a Coreia do Norte confirmar, pela primeira vez, o envio de tropas.

Num comunicado emitido pelo Kremlin, Putin elogiou o heroísmo e a dedicação dos combatentes norte-coreanos: "Ombro a ombro com os combatentes russos, defenderam nossa Pátria como se fosse deles", disse.

A Coreia do Norte tinha confirmado hoje, pela primeira vez, o envio de tropas para a Rússia, para apoiar a ofensiva contra a Ucrânia, ao abrigo do tratado de parceria estratégica assinado com Moscovo em junho de 2024.

A agência de notícias estatal norte-coreana KCNA revelou que "subunidades das forças armadas" do país "participaram nas operações para libertar as áreas ocupadas de Kursk", na sequência de uma ordem direta do líder Kim Jong-un.

De acordo com a KCNA, o esforço de guerra dos soldados "foi concluído vitoriosamente".