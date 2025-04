Apagão estará na origem de cinco mortes em Espanha

O apagão elétrico, que desde as 11h33 de segunda-feira (hora de Portugal) afetou a Península Ibérica, poderá estar na origem da morte de 5 pessoas em Espanha, que as autoridades locais estão a investigar.

Segundo o jornal espanhol El País, na localidade de Taboadela (região de Ourense) três membros de uma família morreram devido à inalação de monóxido de carbono, provavelmente proveniente de um gerador.

No município de Alzira, na região Valência, uma mulher de 46 anos faleceu por falta de oxigénio, fornecido por uma máquina elétrica.

Em Madrid, uma mulher perdeu a vida num incêndio, que poderá ter sido provocado por uma vela.

A Guarda Civil está a investigar as causas da morte de um casal (de 81 e 77 anos) e do respetivo filho (de 56), em Orense. Os três familiares foram encontrados no interior de sua casa, em Taboadela.

Agentes e peritos forenses do Instituto de Medicina Legal de Galicia estão a investigar se a família morreu devido ao mau funcionamento de um gerador doméstico ou de um aparelho a combustível, que emitiram monóxido de carbono.

Em Valência, uma mulher de 46 anos faleceu pois a máquina elétrica que lhe fornecia oxigénio deixou de funcionar na sequência do apagão, avançou a sede da Polícia Regional de Valência.

Ao chegar à casa da mulher, que sofria de uma doença pulmonar, os agentes tentaram reanimá-la durante 29 minutos, até à assistência médica chegar. Posteriormente, os médicos também não conseguiram reanimar a mulher.

Na segunda-feira à noite, no bairro de Carabanchel, no sul de Madrid, deflagrou um incêndio na casa de uma mulher de meia-idade. A Polícia Nacional ficou encarregue da investigação da morte, que aponta para uma vela como a possível origem do incidente.

O fogo alastrou-se pela casa e pelo prédio, afetando vizinhos, que tiveram de ser socorridos. Na altura em que as chamas deflagraram, a eletricidade ainda não tinha regressado totalmente ao bairro de Carabanchel.