Apagão ibérico. Espanha afasta hipótese de ciberataque

A operadora da rede elétrica espanhola garante que a primeira avaliação permite excluir a hipótese de um ciberataque à rede, embora a investigação ainda não tenha sido concluída

"Conseguimos concluir que, de facto, não houve intrusão no sistema de controle da Rede Elétrica", afirmou o diretor de Serviços de Operações, citado pela Reuters.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Eduardo Prieto, insistiu, durante a conferência de imprensa desta manhã, que as conclusões sobre a causa do apagão são preliminares, afirmando que o objetivo agora é “adotar as medidas necessárias para evitar que um incidente desta natureza ocorra”.

Segundo este responsável, “pode levar algum tempo para entender completamente o que aconteceu”.

O diretor de Serviços de Operações da Rede Elétrica reiterou ainda que o incidente começou ontem às 12h33 (hora local, menos uma em Lisboa), quando “foram desligadas as interligações com a França” e ocorreu o “isolamento do sistema elétrico peninsular do sistema elétrico europeu”.

Segundo a Agência Reuters, a rede elétrica espanhola está a funcionar de forma “normal, estável e correta”.

De acordo com o jornal El País, o fornecimento de energia foi quase totalmente restaurado, com algumas exceções, persistindo alguns problemas no transporte ferroviário.

O Presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, permanecia, ao final da manhã desta terça-feira, reunido com o Conselho de Segurança Nacional, presidido pelo Rei Felipe VI. O encontro começou às 9h00 (hora local).