Corte de corrente, corte de confiança: Sánchez promete exigir responsabilidades aos privados

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, acusou esta terça-feira os operadores privados de terem responsabilidade no maior apagão da história de Espanha. Isto, apesar de ainda não existirem conclusões claras sobre as causas do colapso energético que afetou 60% da produção elétrica do país em apenas cinco segundos.

Em declarações aos jornalistas, Sánchez prometeu que o Governo vai "chegar ao fundo" do que aconteceu. O chefe do Executivo garantiu também que serão feitas alterações estruturais no sistema energético, mesmo que ainda não se saiba exatamente quais, e advertiu que "isto não pode voltar a acontecer".

Apesar de a hipótese de um ciberataque ter sido praticamente descartada pela Red Eléctrica, Sánchez optou por não a excluir totalmente, sublinhando que só com uma investigação completa será possível compreender o que aconteceu nesse intervalo de cinco segundos que deixou o país às escuras.